DJ MARKET TALK: GM regista fortes vendas de carrinhas e SUV no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A General Motors disse que as vendas aumentaram 4,8% no quarto trimestre, impulsionadas sobretudo pelas suas maiores fontes de lucros: as carrinhas pickup e os grandes SUV. As vendas do veículo mais vendido da GM, a pickup Chevy Silverado, subiram 9,9%, enquanto os SUV mais caros Chevy Suburban e Tahoe subiram mais de 30% cada. A GM disse que 43% dos cerca de 9.500 Cadillac Escalade que entregou no quarto trimestre superaram os $100.000. No total ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone