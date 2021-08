DJ MARKET TALK: GM vai fazer mais cortes em fábricas da América do Norte

(DJ Bolsa)--A General Motors vai prolongar a suspensão de várias fábricas na América do Norte devido à escassez de chips para computadores, que tem sido exacerbada pelas restrições relacionadas com a Covid-19 no estrangeiro. A GM está a adicionar duas semanas de suspensão -- a próxima semana e a seguinte -- na fábrica do Michigan que produz os SUV Chevy Traverse & Buick Enclave. A fábrica está encerrada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

