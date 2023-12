DJ MARKET TALK: Goldman corta previsão do Brent para 2024 com forte oferta dos EUA

(DJ Bolsa)-- O preço do Brent está previsto para entre $70 e $90 por barril no próximo ano com uma oferta mais forte dos EUA, diz o Goldman Sachs, cortando as expectativas dos preços em $10. De acordo com o banco dos EUA, o Brent deve subir para $85 por barril até junho e situar-se numa média de $80-$81 em 2024 e 2025. O corte da previsão surge com o GS a melhorar o outlook para o crescimento da oferta de líquidos dos EUA para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.