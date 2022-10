DJ MARKET TALK: Goldman, Morgan Stanley penalizados por banca de investimento

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs e o Morgan Stanley podem ter uma temporada de resultados difícil uma vez que a queda da banca de investimento e o recuo abrangente das ações pesa em tudo, desde a banca e trading até à gestão de fortunas, refere John Heagerty, analista da Atlantic Equities, numa nota de research. O analista nota que as ações de bancos normalmente têm um fraco desempenho no início de uma recessão, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.