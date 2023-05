DJ MARKET TALK: Goldman Sachs corta previsão do IPC, IPP da China para 2023

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs reduziu as projeções para o índice de preços no consumidor, ou IPC, e o índice de preços no produtor, ou IPP, da China em 2023 para 1,2% e -1,3%, respetivamente, face a 1,8% e -1,0%, depois de contabilizar as leituras abaixo do esperado desde o início do ano. Os dados do IPC e do IPP da China abaixo do esperado em abril devem-se à base de comparação elevada do ano passado, diz o banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.