DJ MARKET TALK: Goldman Sachs corta previsões do preço do crude

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs cortou as previsões de preços do petróleo depois de o petróleo ter reagido pouco ao corte de produção anunciado pela Arábia Saudita. O banco acredita agora que os preços vão terminar o ano a $86 por barril, abaixo da previsão anterior de $95 por barril. Para 2023, o Goldman prevê um preço médio de $82 por barril, em comparação com a previsão anterior de $88....