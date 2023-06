DJ MARKET TALK: Goldman Sachs reduz probabilidade de recessão nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs cortou a probabilidade de a economia dos EUA entrar numa recessão nos próximos 12 meses de volta para os 25%, depois de ter feito uma revisão em alta para 35% pouco tempo depois da queda do SVB. O economista-chefe Jan Hatzius diz que o Goldman tomou a decisão porque o acordo orçamental bipartidário vai resultar em apenas pequenos cortes na despesa "que devem deixar o impulso orçamental geral praticamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.