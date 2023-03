DJ MARKET TALK: Goldman Sachs retira previsão de subida das taxas da Fed em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs espera que as medidas dos reguladores dos EUA providenciem bastante liquidez aos bancos que enfrentam fluxos de saída de depósitos e melhorem a confiança entre os depositantes. Este comentário surge depois de o Tesouro, a Reserva Federal dos EUA e a Federal Deposit Insurance Corporation terem feito dois importantes anúncios para estabilizar o sistema bancário em resposta aos recentes colapsos de bancos e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.