DJ MARKET TALK: Goldman Sachs revê em alta previsões de deficit de petróleo

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs reviu em alta as previsões de deficit da oferta de petróleo, devido aos esforços da Rússia e Arábia Saudita para cortar a oferta de petróleo. O banco espera agora que o mercado tenha um deficit de 2,3 milhões de barris por dia no trimestre atual, descendo para 1,4 milhões no quarto trimestre. Para 2024, os analistas do banco preveem em média um deficit de 600.000 barris por dia. Apesar disso,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.