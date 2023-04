DJ MARKET TALK: Goldman Sachs sobe previsões dos preços do crude após corte da OPEP+

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs aumentou as previsões de petróleo Brent para $95 por barril, face a $90 por barril para dezembro de 2023 e para $100/barril face a $97/barril para dezembro de 2024 com o anúncio inesperado de redução da produção de petróleo dos membros da OPEP+. O "corte surpresa é consistente com a nova doutrina da OPEP+ de agir preventivamente", disseram analistas da GS num relatório. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.