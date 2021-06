DJ MARKET TALK: Goldman vê preços do petróleo acima de $80 no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo estão em alta de 40% este ano e podem continuar a subir, diz o Goldman Sachs. "A escassez física está a impulsionar o mercado de petróleo. No curto prazo, a nossa convicção longa mais elevada é o petróleo, em que ainda vemos o Brent numa média de $80/barril neste terceiro trimestre com potenciais picos bastante acima de $80/barril", diz o banco. "A procura global ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

