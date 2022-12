DJ MARKET TALK: Google, Oracle são as grandes vencedoras no novo acordo de cloud do Pentágono

(DJ Bolsa)-- A Wedbush diz que a concessão dada pelo Pentágono de um contrato de cloud de $9 mil milhões à Microsoft, Amazon, Google e Oracle "é apenas a ponta do iceberg, com cerca de $20 mil milhões a $30 mil milhões em mais contratos governamentais de cloud com potencial para licitação nos próximos 5 a 7 anos". Todas as quatro grandes empresas de tecnologia foram nomeadas em conjunto para fornecer ao ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.