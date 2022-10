DJ MARKET TALK: Governo britânico ganhou margem mas mercados são instáveis

(DJ Bolsa)-- O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, deu ao governo algum espaço para respirar e a reação do mercado enviou uma mensagem clara à primeira-ministra e aos seus detratores de que o 'Trussonomics' não deveria ter sido considerado seriamente, refere Danni Hewson, analista da AJ Bell numa nota. Embora a libra esteja a subir e as obrigações a descer, os mercados são instáveis, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.