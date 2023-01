DJ MARKET TALK: Governo britânico pode falhar alvo da inflação para 2023

(DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido deve falhar o alvo de cortar a inflação para metade em 2023, de acordo com a firma de apostas de spreads Sporting Index. A taxa de inflação a 31 de dezembro deste ano deve ser de 6,5%, mais do que metade do que a taxa atual de 10%, diz a Sporting Index. "Cortar por metade a taxa atual da inflação em 2023 estava no centro do plano de cinco pontos do primeiro-ministro Rishi Sunak", escreve Neville Burdock, da Sporting ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.