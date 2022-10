DJ MARKET TALK: Governo britânico sob pressão para impor taxa sobre energéticas

(DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido está sob nova pressão para implementar um imposto extraordinário sobre os lucros das energéticas depois de o CEO da Shell ter dito ser necessário para combater o elevado custo de vida. Estes impostos serão "inevitáveis" no âmbito dos esforços do governo para proteger os mais pobres, disse Ben van Beurden num evento do setor petrolífero. Ainda assim, a primeira-ministra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.