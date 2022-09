DJ MARKET TALK: Governo do Reino Unido pressionado para reverter plano orçamental

(DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido vai enfrentar uma pressão crescente para reverter as controversas medidas de cortes de impostos na apresentação do orçamento de sexta-feira, após as perdas acentuadas da libra. A libra caiu novamente depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter anunciado planos de compra temporária de dívida soberana do Reino Unido para estabilizar os mercados de obrigações, tendo depois recuperado.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.