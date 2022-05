DJ MARKET TALK: Governos da Zona Euro com quase metade da dívida emitida este ano

(DJ Bolsa)-- Os países da Zona Euro terão completado 48% das necessidades anuais de emissão de dívida soberana até ao final de maio, disse Elmar Voelker, analista de ativos de rendimento fixo do LBBW, numa nota de research. O LBBW prevê uma emissão bruta de obrigações soberanas de EUR1,095 biliões para 2022 no bloco, dos quais aproximadamente EUR530 mil milhões serão angariados até ao final de maio,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

