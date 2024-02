DJ MARKET TALK: Governos da Zona Euro já completaram quase 20% das emissões planeadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os governos da Zona Euro, cujo volume bruto de emissão de obrigações deve atingir um novo recorde de cerca de EUR1,3 mil milhões este ano, já emitiram quase 20% deste volume, afirma Florian Spaete, estratega de obrigações da Generali Investments. Mais de 50% das obrigações eram de prazo muito longo (mais de 10 anos) e a oferta foi respondida com forte procura e facilmente absorvida, disse Spaete. Os elevados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.