DJ MARKET TALK: Governos europeus têm de liderar mudança para reflação genuína

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não deve ter um papel de liderança em qualquer alteração da direção da política na Europa para um maior compromisso sobre uma reflação genuína, dizem os economistas do Citi. Uma tal mudança de direção teria de vir da parte dos governos, que precisam de dizer com clareza que a expansão orçamental durante a pandemia é qualitativamente diferente de -- ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone