DJ MARKET TALK: Gráfico de pontos da Fed não está alinhado com cortes este ano

(DJ Bolsa)-- Jason Pride, CIO de fortunas privadas da Glenmede, diz que o gráfico de pontos atualizado do sumário das projeções económicas da Reserva Federal dos EUA ainda sugere um agregado de três subidas das taxas para 2023. "Assumindo mais uma subida na próxima reunião, esta projeção parece não estar alinhada com as expectativas de cortes das taxas este ano", diz. Pride também diz que a troca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.