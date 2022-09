DJ MARKET TALK: Grande aumento das taxas do Riksbank pode influenciar BOE

(DJ Bolsa)-- O aumento "choque" do banco central sueco, o Riksbank, de 100 pontos base das taxas de juro na terça-feira definiu claramente o tom para o Banco de Inglaterra, ou BOE, e aumentou o risco de o BOE acelerar com um aumento de 75 pontos base em vez dos 50 esperados, refere Andy Burgess, especialista em investimento de rendimento fixo da Insight Investment, numa nota. "Embora acreditemos que os riscos de um aumento maior são reais,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone