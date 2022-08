DJ MARKET TALK: Greve sairia cara à Lufthansa

(DJ Bolsa)-- Uma greve dos pilotos sairia caro à Lufthansa, dizem os analistas da Stifel Johannes Braun e Marc Zeck numa nota de research. O sindicato alemão de pilotos Vereinigung Cockpit disse na semana passada que poderia entrar em greve a qualquer momento depois de as negociações com a empresa não terem sido bem-sucedidas. Ambos os lados manifestaram a vontade de dialogar. Um dia inteiro de greve pode traduzir-se numa penalizaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone