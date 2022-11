DJ MARKET TALK: GSK afunda após revés em ensaio clínico oncológico

(DJ Bolsa)-- As ações da GSK lideram as quedas do FTSE 100, ao afundarem perto de 5%, depois de a farmacêutica ter reportado um revés nos ensaios avançados de um tratamento para o cancro de medula óssea. O estudo DREAMM-3 do Blenrep em pacientes em recidiva ou refratário não atingiu o objetivo primário, disse a GSK. Ainda assim, os ensaios complementares dentro do programa de ensaios clínicos DREAMM -- Driving Excellence ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.