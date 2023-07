DJ MARKET TALK: GSK apresenta 2T sólido mas melhoria das previsões era antecipada

(DJ Bolsa)-- A GSK deve registar um desempenho em linha com o resto do mercado esta quarta-feira, com as previsões das receitas para o total do ano em linha com o ponto médio das expectativas do mercado e com as previsões do lucro operacional 3%-4% abaixo das expectativas, apesar de um forte resultado no segundo trimestre, diz o Morgan Stanley. A farmacêutica britânica teve um forte desempenho das receitas, motivado pelos medicamentos para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.