DJ MARKET TALK: Guerra, inflação, restrição lançam desafios a obrigações soberanas

(DJ Bolsa)-- A perspetiva soberana em 2023 é desafiante devido aos efeitos da guerra na Ucrânia, inflação alta e restrição monetária significativa, disse a Scope Ratings num outlook para o próximo ano. A agência de notação prevê que o crescimento global caia abaixo do potencial para 2,6%, face a 3,3% em 2022, enquanto a dinâmica orçamental está cada vez mais difícil. "A nossa perspetiva ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.