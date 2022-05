DJ MARKET TALK: Guerra pesou na produção industrial da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A queda da produção industrial da Zona Euro em março mostrou que a guerra na Ucrânia está a ter um impacto severo nas empresas do setor, diz Michael Tran, economista assistente da Capital Economics, numa nota. Dados de sondagens mostram que os problemas nas cadeias de fornecimento continuam graves, diz. A Capital Economics espera que a escassez alivie ao longo do ano, com a normalização dos padrões de consumo. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

