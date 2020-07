DJ MARKET TALK: Há mais medidas de estímulo de reserva na Zona Euro

(DJ Bolsa)--A Aviva Investors está até agora confortável com o nível de resposta da política orçamental e monetária da Zona Euro à crise da pandemia de coronavírus, mas acredita que vão ser aplicadas mais medidas de estímulo, se necessário, disse Joubeen Hurren, da Aviva Investors, à Dow Jones Newswires. "Se precisarmos de mais medidas orçamentais, acho que vamos tê-las", disse Hurren. Há riscos para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone