DJ MARKET TALK: Há margem para mais contração dos spreads das obrigações da Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os spreads dos países da Zona Euro continuam a contrair "lenta mas seguramente", e se a absorção da oferta de obrigações soberanas se mantiver elevada e os ativos de risco continuarem a ter um bom desempenho, os spreads podem contrair ainda mais, referem estrategas do Société Générale Research numa nota. Os estrategas veem margem para mais 5-10 pontos base de estreitamento dos spreads perifé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.