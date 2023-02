DJ MARKET TALK: Há menos investidores a acreditar na sobrevalorização do dólar

(DJ Bolsa)-- O dólar é visto como sobrevalorizado por menos investidores em fevereiro e as posições longas na moeda já não são a opção favorita do mercado, mostra a sondagem global de gestores de fundos do Bank of America. A proporção de investidores que acredita que o dólar está sobrevalorizado é de 55% na sondagem de fevereiro, uma queda de 10 pontos percentuais em relação a janeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.