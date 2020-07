DJ MARKET TALK: Há risco de subida das yields da Zona Euro com cimeira da UE

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações europeias podem subir se houver desacordo no que toca ao fundo de recuperação da UE, sendo que esta sexta-feira o Conselho Europeu inicia uma cimeira de dois dias, diz o Commerzbank. "Apesar da atual expectativa de gestão e da elevada probabilidade de que um acordo vai ser eventualmente negociado, os riscos ascendentes continuam a apontar para possíveis descidas para [os preços das] obrigações soberanas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

