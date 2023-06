DJ MARKET TALK: Hawks do BCE devem ditar política apesar de recuo da inflação

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro não apenas em julho, mas também em setembro, tendo em conta que a inflação do segundo trimestre ficou em linha com a previsão de 6,2% do banco, disse Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Os recentes discursos hawkish dos responsáveis de política monetária no fórum do BCE em Sintra, Portugal, surgiram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.