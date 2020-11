DJ MARKET TALK: HBO Max ganha maior acesso ao mercado com acordo da Amazon

(DJ Bolsa)-- A AT&T alcançou um marco ao colocar a HBO Max nas plataformas da Amazon, removendo a barreira que limitava a capacidade da empresa de telecomunicações de competir com as rivais de streaming como a Neftlix e a Disney+. Com início na terça-feira, a versão alargada da HBO vai estar disponível na Amazon Prime Video e nos dispositivos Amazon Fire, dando à aplicação da AT&T acesso a cerca de um terç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone