DJ MARKET TALK: Hipóteses de aumento de 75 pontos base do BCE não são escassas

(DJ Bolsa)-- As hipóteses de um aumento de 75 pontos base das taxas pelo Banco Central Europeu esta semana não são escassas uma vez que a inflação vai manter-se acima do alvo por mais tempo e o BCE revela nervosismo acerca da necessidade de adiantar o ciclo de subidas de taxas antes de a economia europeia entrar oficialmente em recessão este ano, refere Annalisa Piazza, analista de research de rendimento fixo da MFS Investment Management....

