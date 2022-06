DJ MARKET TALK: Hipóteses de Macron conseguir uma maioria absoluta estão a cair

(DJ Bolsa)-- As expectativas de o Presidente de França, Emmanuel Macron, conseguir uma ampla maioria parlamentar nas próximas legislativas estão a cair, refere Mujtaba Rahman, diretor-executivo para a Europa do Eurasia Group, numa nota. A firma baixou a probabilidade de Macron obter uma maioria no seu cenário base para 55% face a 60% e agora vê uma probabilidade de 40% de que a aliança de Macron tenha de se contentar com uma maioria ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

