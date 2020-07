DJ MARKET TALK: História do glifosato da Bayer ainda não acabou -Bryan Garnier

(DJ Bolsa)-- O risco do glifosato para a Bayer está de novo em foco, diz a Bryan Garnier depois de um tribunal da Califórnia ter decidido contra a fabricante de sementes e pesticidas Monsanto. Na segunda-feira, a Bayer perdeu um recurso no primeiro caso a ir a tribunal que ligou o herbicida Roundup a cancro, mas o tribunal reduziu indemnização para $20,4 milhões face a $78,5 milhões. "Esta decisão foi tomada logo após a Bayer ter desistido de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

