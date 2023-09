DJ MARKET TALK: H&M está a dar prioridade às margens sobre as vendas

(DJ Bolsa)-- A H&M confirmou vendas mais fracas que o esperado em julho/agosto e embora o clima deva ter relevância em setembro, os comentários encorajadores sobre a margem revelam que a empresa está a dar prioridade aos lucros sobre as vendas, referem analistas do Jefferies numa nota. Com a deflação dos custos a entrar em cena e a otimização dos custos a escalar, os investidores devem assumir que a apresentação de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.