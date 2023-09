DJ MARKET TALK: H&M reforça foco nas margens do próximo ano

(DJ Bolsa)-- A H&M reiterou o alvo de margem Ebit de 10% para 2024, depois da redução dos ventos contrários e dos custos de compra mais baixos terem impulsionado a margem bruta no 3T, enquanto a contínua redução de stocks também deverá ajudar, reduzindo a extensão dos cortes de preços, afirma Magnus Raman, analista da Kepler Cheuvreux, numa nota. O Ebit do 3T do grupo ficou 3% acima do consenso e, embora a temporada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.