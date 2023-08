DJ MARKET TALK: Home Depot ainda não sabe para onde irá o consumidor no 2S

(DJ Bolsa)-- A Home Depot reafirmou as previsões para a primeira queda anual das receitas desde 2009, com nenhuma alteração ao outlook de que 2023 será um ano de moderação na melhoria das casas à medida que os consumidores lidam com as incertezas na economia mais geral, diz o CFO Richard McPhail ao WSJ. "Há incerteza no que diz respeito a onde irá o consumidor no segundo semestre, e obviamente com as decisões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.