DJ MARKET TALK: HSBC deve subir previsão de retorno sobre ativos tangíveis para 2023

(DJ Bolsa)-- A administração do HSBC deve ter flexibilidade suficiente para aumentar o outlook para 2023 nos próximos resultados, refere o analista do Citi Andrew Coombs numa nota, abrindo uma vigilância de catalisador positivo para o banco. A previsão do HSBC para o retorno sobre ativos tangíveis pode ser melhorada para mais de 13% face à projeção atual de acima de 12%, escreve Coombs. Isto devido às tendências ...