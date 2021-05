DJ MARKET TALK: HSBC está bullish nas obrigações fora do centro da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O HSBC reviu em alta a sua posição sobre as obrigações de fora do centro da Zona Euro para moderadamente bullish face a neutral com base em questões de avaliação, refere o estratega Chris Attfield. "As avaliações ficaram bastante mais baratas desde o mês passado, sobretudo em Itália", diz. O estratega acrescenta que uma mudança em direção a uma situação "influenciada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

