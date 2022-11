DJ MARKET TALK: HSBC prevê que China supere crescimento de 5% em 2023

(DJ Bolsa)-- O HSBC prevê que o crescimento económico da China possa recuperar para 5,2% em 2023, apesar dos efeitos das restrições relacionadas com a pandemia na atividade, da fragilidade do setor imobiliário e da lenta recuperação do consumo, disse o banco. O HSBC refere que o ajuste e o alívio gradual da China às medidas de controlo da Covid-19 em 2023, a estabilização do mercado imobiliário e o suporte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.