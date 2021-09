DJ MARKET TALK: IAG bem posicionada para ganhar quota de mercado transatlântica

(DJ Bolsa)-- O anúncio dos EUA de que vai permitir que os passageiros totalmente vacinados do Reino Unido e da Europa entrem no país a partir de novembro, juntamente com a recente simplificação das regras de viagem no Reino Unido, deve impulsionar as reservas de bilhetes da IAG, afirma o Bank of America Global Research. Para o grupo de companhias aéreas -- dono da British Airways e Iberia entre outros -- a América do Norte representou ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

