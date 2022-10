DJ MARKET TALK: IAG deve enfrentar 2023 difícil com cenário da procura

(DJ Bolsa)-- Embora o lucro operacional da IAG no 3T tenha ficado em linha com a sua orientação e tenha superado o consenso, 2023 será sequencialmente mais difícil para a IAG e para todo o setor, dizem Johannes Braun e Marc Zeck, analistas da Stifel, numa nota. Para o grupo de companhias aéreas, assim que a procura reprimida se esgotar, a fragilidade que os consumidores enfrentam vai tornar-se um maior obstáculo à procura por viagens,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.