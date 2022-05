DJ MARKET TALK: IAG recupera mas ainda há questões por resolver

(DJ Bolsa)-- A IAG fez bem ao evitar que a rendibilidade do total do ano e os cash flows positivos fossem prejudicados pela Ómicron, pela escassez de staff ou pela guerra na Ucrânia, disse Emilie Stevens, analista da Freetrade, numa nota de research. Embora o prejuízo no primeiro trimestre tenha sido maior do que o esperado, Stevens prevê que o mercado seja permissivo, pois o resultado é uma melhoria drástica em relação ao ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone