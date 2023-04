DJ MARKET TALK: Iberdrola pode ser impulsionada por energia nuclear, hídrica

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro trimestre da Iberdrola devem ser impulsionados por uma melhoria do desempenho da produção de energia nuclear e hidroelétrica, dizem analistas da RBC Capital Markets, numa nota de research. A energética espanhola reportou no seu relatório trimestral um aumento de 5,6% e 25% para a produção nuclear e hídrica, respetivamente. Em Espanha, a produção hídrica aumentou 98%. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.