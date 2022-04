DJ MARKET TALK: IBM mantém estatuto de "aristocrata" de dividendos com novo aumento

(DJ Bolsa)-- A IBM manteve o estatuto de "aristocrata" dos dividendos, aumentando o pagamento trimestral em $0,01 pelo terceiro ano consecutivo, para $1,65. O novo dividendo, de $6,60 por ano, representa um rendimento anual de cerca de 4,74% com base no preço de fecho de segunda-feira de $139,10, acima dos 4,72%. O 27º aumento anual consecutivo de dividendos da IBM mantém a empresa no índice de "aristocratas" dos dividendos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

