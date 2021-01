DJ MARKET TALK: IBM nomeia antigo CFO para liderar unidade alvo de spinoff

(DJ Bolsa)--A IBM recrutou um antigo CFO da empresa para liderar a unidade de gestão de infraestruturas de TI que será alvo de um spinoff até ao final deste ano. Martin Schroeter era um dos executivos de topo da empresa e foi considerado para o cargo de CEO antes de Arvind Krishna ter sido nomeado no ano passado. Agora, será o responsável pela maior unidade saída da IBM, que gera cerca de $19 mil milhões em vendas anuais e tem 90.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

