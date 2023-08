DJ MARKET TALK: Iene acelera perante perspetiva de intervenção verbal

(DJ Bolsa)-- O iene aprecia ligeiramente contra a maioria das outras moedas do G-10 e da Ásia devido às perspetivas de uma possível intervenção verbal do Japão. O Ministério das Finanças do Japão enviou um alerta verbal na semana passada sobre a recente subida do USD/JPY, disse Matt Simpson, analista de mercado da City Index e Forex.com. "O meu palpite é um nível reforçado de intervenção verbal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.