DJ MARKET TALK: Iene desce com possível escolha de substituto de Kuroda

(DJ Bolsa)-- O iene desce contra a maioria das moedas do G-10 e asiáticas depois de o Nikkei ter noticiado esta segunda-feira que o governo japonês terá abordado o governador adjunto do BOJ Masayoshi Amamiya como um candidato para suceder ao atual governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda. A fragilidade da moeda tem sido reforçada pela notícia sobre Amamiya, tido como dovish, ser apontado como a principal escolha para liderar o BOJ,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.