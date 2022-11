DJ MARKET TALK: Ifo alemão é consistente com recessão no inverno, recuperação na primavera

(DJ Bolsa)-- A leitura do clima empresarial Ifo da Alemanha para novembro é consistente com o outlook do Berenberg para a economia alemã, diz o economista Salomon Fiedler, numa nota. O país está atualmente numa recessão que vai durar do quarto trimestre de 2022 ao primeiro trimestre de 2023, de acordo com o Berenberg. Os principais motoros são o choque do preço do gás depois da invasão da Ucrânia pela Rússia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.